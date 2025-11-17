Arde acumulación de basura en predio de la colonia Independencia

Cuerpos de rescate acudieron hasta el sitio para intentar sofocar las llamas que amenazaban con extenderse hacia los árboles aledaños

Protección Civil de Nuevo León recibió el reporte sobre el incendio de una acumulación de basura ubicada dentro de un lote baldío de la colonia Independencia, en el municipio de Monterrey.

Estos hechos se registraron antes del mediodía, donde las llamas se extendieron por el lugar para quemar los desechos acumulados, así como parte de la maleza creciente.

Al lugar también acudieron Bomberos del Estado, quienes realizaron las respectivas maniobras para controlar y sofocar el incendio.

Entre los artículos calcinados se encontraban bolsas con desechos, muebles y diversas estructuras de madera.

- Nota en desarrollo -