Arca Continental y Coca-Cola México reciclan 1.8 toneladas de PET

Más de 120,000 botellas fueron recuperadas durante los cuatro partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en el Estadio Monterrey

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Cada bebida que se sirvió durante los partidos de la Copa Mundial en Monterrey marcó el inicio de un nuevo recorrido para miles de botellas de PET. Mientras los aficionados disfrutaban de cada encuentro, detrás de cada bebida existió una operación enfocada en recuperar esos envases para reincorporarlos al proceso de reciclaje.

Como parte de su estrategia de Economía Circular, Arca Continental y Coca-Cola México, líderes en recuperación y reciclaje de PET en el país, impulsaron esta iniciativa en coordinación con ECOCE, asociación civil sin fines de lucro dedicada a fomentar el reciclaje, mediante la instalación de decenas de puntos de acopio dentro y en los accesos del Estadio Monterrey.

La directora de Operaciones de ECOCE, Montserrat, explicó que gracias a esta estrategia fue posible recuperar una cantidad significativa de envases durante los encuentros disputados en la sede mundialista.

“Coordinamos una operación con más de 45 puntos de acopio distribuidos dentro y en los accesos del Estadio Monterrey. Gracias a ello, durante los cuatro partidos recuperamos más de 1.8 toneladas de PET, equivalentes a más de 120 mil botellas, que ahora podrán reincorporarse al proceso de reciclaje para volver a convertirse en nuevas botellas.”

Tras su recuperación, las botellas fueron enviadas a PetStar, la planta de reciclaje de PET grado alimenticio más grande del mundo, donde iniciarán el proceso para transformarse nuevamente en nuevas botellas, dando continuidad al modelo de economía circular.

Por su parte, el Director Ejecutivo de Arca Continental México, José Borda, destacó que los eventos de gran magnitud también representan una oportunidad para generar un impacto positivo en el medio ambiente.

“Porque creemos que los grandes eventos también son una oportunidad para generar un impacto positivo. Para nosotros no se trata únicamente de recuperar botellas, sino de demostrar que es posible disfrutar un evento de talla mundial mientras impulsamos acciones que contribuyen a la economía circular. Ese compromiso ha formado parte de Arca Continental por generaciones y hoy, en nuestro centenario, seguimos fortaleciéndolo junto con Coca-Cola México.”

Este año, Arca Continental celebra un siglo de historia como el primer embotellador de Coca-Cola en México. Y hoy, esa historia también se escribe impulsando acciones que contribuyen a la economía circular, demostrando que el legado también puede construirse botella a botella.