Arca Continental impulsa a pequeños negocios el Día del Tendero

Desde Abarrotes Ángeles, en Guadalupe, una comerciante comparte los beneficios de Tuali, una herramienta que transformó la administración de su negocio

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Hay negocios que forman parte de la historia de una comunidad. Son esas tienditas donde conocen a los clientes por su nombre, donde siempre hay alguien dispuesto a ayudar y donde cada día comienza mucho antes de que amanezca. Detrás de cada una hay personas que, con trabajo y dedicación, impulsan el desarrollo local.

En el marco del Día del Tendero, Arca Continental y Coca-Cola México reconocieron ese esfuerzo con herramientas y programas que buscan fortalecer a los pequeños comercios. Uno de ellos es Tuali, una aplicación que facilita la administración de los negocios al permitir realizar pedidos desde el celular, consultar el historial de compras y optimizar el control de inventarios.

Tuali facilita la administración de pequeños comercios

Desde Abarrotes Ángeles, en el municipio de Guadalupe, la señora Ángeles explicó que la tecnología cambió la manera en la que administra su tienda.

“La aplicación Tuali nos ha ayudado mucho, puesto que la tecnología ha avanzado mucho y ahí nos ayuda a hacer nuestros pedidos, seleccionar todo lo que se va a pedir y es una manera bien práctica de utilizarla”, comentó.

La tendera recordó que antes debía esperar la visita del asesor para levantar sus pedidos, mientras que ahora puede hacerlo en cualquier momento.

“Antes teníamos que esperar que viniera la persona que levanta el pedido y hoy no; hoy desde mi celular saco mi aplicación, hago mi pedido y todo es mejor. Ya es mucho más fácil”, señaló.

Actualmente, el 70% del volumen de ventas de Arca Continental en pequeños comercios se gestiona a través de Tuali.

Programa de lealtad ofrece beneficios a tenderos

Además de facilitar los pedidos, la aplicación cuenta con ‘’Gana con Tuali’’, un programa de lealtad en el que los comerciantes acumulan puntos con sus compras para posteriormente canjearlos por productos.

“Cuando hago mis pedidos voy acumulando puntos y cuando ya tengo una cierta cantidad los cambio por productos. Es una manera de tener un ahorro y me beneficia mucho”, explicó la propietaria de Abarrotes Ángeles.

Actualmente, más de 100 mil clientes forman parte del Programa de Lealtad de Tuali, que busca reconocer la constancia de los pequeños comercios y brindar beneficios adicionales a quienes utilizan la plataforma.

Capacitación fortalece a los pequeños comercios

A la par de las herramientas digitales, Arca Continental y la Universidad Autónoma de Nuevo León impulsan ‘’Somos Locales’’, una iniciativa que ha brindado capacitación a cerca de cinco mil tenderos mediante más de 150 cursos enfocados en fortalecer sus negocios.

La señora Ángeles aseguró que las capacitaciones también han tenido un impacto positivo en la atención que brinda a sus clientes.

“Nos enseñaron a llevar una buena administración, a dar un buen servicio, recibir siempre al cliente con una buena actitud y una sonrisa. Toda enseñanza te ayuda a hacer las cosas mejor”, afirmó.

En el año de su Centenario como el primer embotellador de Coca-Cola en México, Arca Continental refrendó su compromiso de seguir creciendo junto a los tenderos, aliados fundamentales en el desarrollo de las comunidades y pieza clave durante estos primeros cien años.