Árbol ‘no se quiere ir’ de banqueta y la deja intransitable

Durante años, las raíces comenzaron a levantar el concreto, pero al intentar retirar el árbol, la banqueta terminó por levantarse por completo y así permanece

Un árbol que durante años comenzó a levantar poco a poco el concreto de una banqueta en pleno Centro de Monterrey terminó por dejarla prácticamente intransitable. El problema se encuentra en el cruce de las calles Ruperto Martínez y Manuel Doblado.

Vecinos señalan que desde hace años las raíces del árbol habían comenzado a provocar daños en la banqueta, aunque el levantamiento era menor. Sin embargo, hace aproximadamente un mes, cuando intentaron retirar el árbol para solucionar el problema, el concreto se levantó todavía más, hasta bloquear prácticamente todo el paso peatonal.

Aunque el árbol fue retirado parcialmente, los trabajos quedaron inconclusos. En el sitio todavía pueden observarse restos entre el concreto, incluso cableado entre las raíces y algunas pequeñas ramitas que ya comenzaron a crecer nuevamente.

El tramo afectado es de aproximadamente cinco metros y actualmente los peatones tienen que bajar de la banqueta y caminar por la calle para poder continuar su recorrido, quedando expuestos al paso de los vehículos.

Durante este viernes, personal del Municipio de Monterrey acudió al lugar, tomó fotografías y medidas, además de colocar cintilla y velas de precaución para delimitar la zona. Ahora los vecinos quedan pendientes de que se realicen los trabajos necesarios para reparar la banqueta y devolver el paso seguro a los peatones.