Aunque retiraron el árbol caído, sus restos siguen obstruyendo la vialidad y hay cables de telefonía e internet colgando.

Un montón de troncos y ramas mantiene parcialmente obstruida la circulación sobre la calle Roble y Miguel Domínguez, en la colonia Talleres, en Monterrey.

El árbol cayó la tarde del jueves, por lo que personal del Municipio acudió para cortarlo; sin embargo, tras realizar los trabajos, los restos quedaron sobre la calle y la banqueta, sin que regresaran a retirarlos.

Además de los pedazos de tronco que invaden parte de la vialidad, se pueden observar cables de telefonía e internet colgando, luego de que las ramas del árbol los dañaran durante su caída.

De acuerdo con los vecinos, el árbol comenzó a levantarse, por lo que incluso fue necesario retirar algunos vehículos de la zona; posteriormente terminó por caer y ocasionó afectaciones en el servicios de electricidad.

Aunque algunos habitantes se quedaron temporalmente sin energía eléctrica, el suministro ya fue restablecido. Sin embargo, los restos del árbol continúan en el lugar, sin dejar espacio a los vehículos que buscan trasladarse por la calle Roble, y los vecinos a la espera de que las autoridades acudan a liberar por completo la vialidad y retirar el material.