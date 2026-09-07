Árbol de gran tamaño cae tras lluvias en la colonia La Roma

Las rachas de viento levantaron la banqueta y tiraron líneas telefónicas, obligando al cierre del cruce para evitar riesgos.

Las lluvias y los fuertes vientos registrados durante la tarde del sábado provocaron la caída de un árbol de gran tamaño en la colonia La Roma, en Monterrey.

El incidente ocurrió alrededor de las 15:00 horas, cuando vecinos escucharon cómo el árbol tronó y terminó sobre la banqueta, en el cruce de las calles Río Tamesí y Palestina.

La caída provocó daños en la infraestructura de la zona, al derribar dos postes de madera de una línea telefónica y un poste de luminaria. Además, varios cables quedaron colgando a baja altura sobre la calle.

Aunque no se reportaron afectaciones al servicio de electricidad, el cruce permanece cerrado para evitar riesgos a peatones y automovilistas.

La fuerza de la caída también levantó parte de la banqueta debido al desprendimiento de las raíces.

Vecinos esperan que las autoridades correspondientes acudan al sitio para retirar el árbol, atender los cables y reparar los postes dañados.