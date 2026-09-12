Árbol caído pone en riesgo a peatones en la colonia Independencia

El árbol lleva una semana sobre la banqueta y parte de la calle Nueva Independencia, obligando a peatones y estudiantes a rodearlo por la vialidad.

Un árbol caído lleva alrededor de una semana obstruyendo la calle Nueva Independencia, entre Durango y Chihuahua, en la colonia Independencia, donde ocupa prácticamente carril y medio de la vialidad.

El árbol también bloquea gran parte de la banqueta, por lo que los peatones tienen que bajar a la calle y rodear las ramas para poder continuar su camino, exponiéndose al paso de los vehículos.

La situación preocupa especialmente por la cercanía de escuelas, ya que el punto se encuentra a la vuelta de un jardín de niños y una escuela primaria. En esta zona transitan diariamente familias, estudiantes y trabajadores.

El obstáculo representa un riesgo para los menores que utilizan esta vía, pues al no poder caminar por la banqueta tienen que desplazarse por la orilla de la calle para evitar el árbol y los restos de ramas.

Además, en el lugar comienzan a acumularse residuos, entre ellos botellas de plástico y hasta un sillón en mal estado, lo que convierte el punto también en un espacio utilizado para dejar basura.

Vecinos señalan que el árbol permanece en estas condiciones desde hace una semana y hacen un llamado a las autoridades correspondientes para retirarlo, liberar la banqueta y evitar que peatones, especialmente estudiantes, tengan que exponerse al tráfico para poder pasar.