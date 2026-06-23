Árbol caído obstruye vialidad en colonia Minerva

Habitantes de la colonia residencial Minerva, en el municipio de Guadalupe, denunciaron la caída de un árbol que obstruye por completo la vía pública, luego de las fuertes lluvias y vientos registrados en la entidad.
El hecho ocurrió en el cruce de las calles Neptuno y Hércules, donde vecinos señalaron que el árbol ya presentaba daños previos, principalmente en la corteza, la cual se encontraba podrida.
De acuerdo con los reportes, la combinación de la humedad y las ráfagas de viento provocó que el árbol cediera y terminara desplomándose sobre la calle, bloqueando el paso vehicular.
Afortunadamente, al momento del incidente no se encontraban personas ni vehículos en el sitio, por lo que no se reportaron lesionados; únicamente se registraron daños en el cableado de empresas de telecomunicaciones.
Los habitantes solicitaron el apoyo del municipio y de Protección Civil para retirar el árbol, ya que permanece parcialmente sostenido por el tronco, lo que representa un riesgo para quienes transitan por la zona.