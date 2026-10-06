Árbol cae en colonia Morelos y afecta vialidad en Monterrey

Autoridades municipales acudieron al lugar para levantar el reporte y abanderar la zona, mientras se realizaban las acciones para atender la caída del árbol

La caída de un árbol de grandes dimensiones durante la madrugada del lunes encendió la preocupación de vecinos de la colonia Morelos, en Monterrey, quienes señalaron que en el sector existen otros árboles antiguos y con inclinación.

El árbol terminó sobre la calle Parque Poniente, en su cruce con Tampico, afectando la circulación vehicular. El fuerte estruendo alertó a los habitantes, quienes inicialmente pensaron que se había registrado un choque.

Vecinos alertan por otros árboles inclinados cerca de escuelas

Al salir de sus viviendas, los vecinos encontraron el árbol sobre la vialidad y realizaron el reporte correspondiente.

Además, señalaron que otros árboles ubicados en los alrededores presentan inclinaciones y, ante la caída registrada, existe preocupación de que alguno pueda representar un riesgo.

La situación cobra mayor relevancia debido a que los árboles se encuentran frente a la escuela Amado Nervo, la secundaria Rafael #37 y un asilo, sitios donde diariamente se registra el paso de estudiantes, peatones y vehículos.

Caída del árbol obliga a conductores a tomar rutas alternas

Posteriormente, autoridades municipales acudieron al lugar para levantar el reporte y abanderar la zona, mientras se realizaban las acciones para atender la caída del árbol.

Por este incidente, los automovilistas tuvieron que buscar rutas alternas para continuar su trayecto, principalmente quienes utilizan Parque Poniente como una opción para evitar el tráfico de Raúl Rangel Frías.

La caída del árbol dejó también el llamado de vecinos para que se revise la condición de los árboles que permanecen inclinados en este punto, ante el riesgo que podrían representar para quienes transitan diariamente por la zona.