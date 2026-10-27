Árbol a punto de caer pone en riesgo a familias en Monterrey

La caída afectó parte de la estructura del techo de una vivienda marcada con el número 811, donde también se desprendieron varios bloques.

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Un árbol de gran tamaño que amenaza con desplomarse mantiene en alerta a varias familias de la colonia Francisco Villa, en Monterrey, luego de desprenderse desde la raíz y provocar daños en una vivienda.

El incidente ocurrió desde el pasado sábado, sobre la calle Manuel Banda, entre Juan Dorsal y avenida La República, donde el árbol quedó ladeado y sostenido parcialmente por los cables de electricidad.

La caída afectó parte de la estructura del techo de una vivienda marcada con el número 811, donde también se desprendieron varios bloques. Además, el cableado resultó dañado y se registraron afectaciones en el suministro de energía eléctrica en viviendas aledañas.

Los vecinos temen que el árbol termine de caer en cualquier momento y provoque daños mayores, por lo que algunas familias evitan salir de sus domicilios ante el riesgo que representa, especialmente para un menor de edad que vive en el sector.

“De alguien que hubiera estado aquí sentado o pasando, otra historia estaríamos contando”, expresó una de las personas afectadas, al advertir sobre el peligro que representa el árbol para quienes transitan por la zona.

Los vecinos señalaron que ya solicitaron la intervención de Protección Civil y de las autoridades municipales de Monterrey. Sin embargo, han generado más de seis folios sin obtener una solución.

Ante esta situación, pidieron atención urgente para retirar el árbol y asegurar el cableado eléctrico, antes de que ocurra un accidente que ponga en riesgo la integridad de las familias o de las personas que circulan por la calle.