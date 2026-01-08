Apunta Fiscalía a muerte natural de persona en Apodaca

El fiscal Javier Flores explicó que la diligencia inicial no arrojó indicios de violencia tras el hallazgo del cuerpo en el lecho del arroyo Topo Chico

La Fiscalía General de Justicia del Estado informó que, de acuerdo con los reportes preliminares, la muerte de una persona transexual registrada en el municipio de Apodaca habría ocurrido por causas naturales, aunque la investigación continúa para descartar cualquier hecho delictivo.

El fiscal Javier Flores Saldívar explicó que la diligencia inicial no arrojó indicios de violencia, por lo que, sin que el resultado sea aún definitivo, la principal línea de investigación apunta a una muerte natural.

Indicó que la Fiscalía únicamente cuenta con información relacionada con el fallecimiento de la persona, sin que hasta el momento existan denuncias formales sobre otras actividades ilícitas en el sitio donde ocurrieron los hechos, pese a versiones de vecinos que señalan que la zona es identificada como un área de tolerancia.

El funcionario precisó que las autoridades continúan con las diligencias correspondientes, a fin de confirmar las causas del deceso y contar con un dictamen oficial que permita cerrar la investigación.