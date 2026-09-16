Apuñalan a menor durante riña en Guadalupe; lo reportan delicado

Las circunstancias que originaron la presunta riña y la identidad de la persona que habría utilizado el arma blanca permanecen bajo investigación.

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Un menor de 14 años resultó gravemente lesionado luego de ser apuñalado presuntamente durante una riña registrada en la colonia Tierra Propia, en el municipio de Guadalupe.

El adolescente, identificado como Tadeo, habría sido atacado con un arma blanca durante el transcurso de la noche del lunes, en la calle La Barca, donde presuntamente sostuvo una pelea con otra persona.

Tras resultar herido en el área del pecho, el menor fue auxiliado por vecinos y familiares, quienes lo trasladaron de manera particular hasta el Hospital General de Juárez para recibir atención médica.

De acuerdo con fuentes consultadas, el estado de salud del adolescente era delicado debido a la lesión que sufrió, por lo que permanecía bajo atención médica.

El ingreso del menor al hospital provocó una movilización de autoridades, quienes acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos y realizar las investigaciones correspondientes.

Hasta el momento, las circunstancias que originaron la presunta riña y la identidad de la persona que habría utilizado el arma blanca permanecen bajo investigación.

Durante las primeras horas de este martes trascendió una versión sobre el posible fallecimiento del adolescente; sin embargo, esta información no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades, por lo que se mantiene como una versión en proceso de corroboración.