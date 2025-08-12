Apuñalan a ex secretario de ayuntamiento de Linares

En el lugar, paramédicos de la Cruz Roja delegación Linares señalaron que trasladaron en estado delicado de salud al licenciado Rubén Doria, reportado grave

Identifican al hombre que fue atacado con arma blanca y a balazos afuera del estacionamiento de la tienda la misión en el municipio de Linares se trataba del ex Secretario del ayuntamiento quien se encuentra grave.

De acuerdo a la información que trasciende, los hechos se registraron afuera de una tienda en la Colonia Calzada Modesto Galván Cantú, del citado municipio.

En el lugar, paramédicos de la Cruz Roja delegación Linares señalaron que trasladaron en estado delicado de salud al licenciado Rubén Doria, quien fue Secretario del Ayuntamiento hace cuatro administraciones.

En aquel entonces lo habrían privado de su libertad y renunció a la política.

El hecho provocó una fuerte movilización policiaca para comenzar con las indagatorias e intentar dar con los perpetradores de este ataque.