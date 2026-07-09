Apuesta Juárez por tecnología en operativo 'Verano Seguro'

La estrategia contempla el despliegue de 250 elementos y 100 unidades operativas que resguardarán el municipio desde el 8 de julio hasta el 30 de agosto

Con el objetivo de garantizar la tranquilidad de las familias y visitantes durante el periodo vacacional, la presidenta municipal de Juárez, Mónica Oyervides Acosta, dio el banderazo de salida al operativo Verano Seguro 2026.

La estrategia contempla el despliegue inmediato de 250 elementos y 100 unidades operativas que resguardarán el municipio desde el 8 de julio hasta el 30 de agosto.

Para optimizar la cobertura, el gobierno municipal instaló cinco módulos de atención ciudadana en puntos estratégicos y reforzó su infraestructura de videovigilancia con la incorporación de dos nuevas torres móviles.

Las autoridades informaron que se mantendrá una presencia permanente en zonas comerciales, habitacionales, parajes recreativos y carreteras.