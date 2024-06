Apuesta IMSS por enseñanza de autocontrol a pacientes

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) le apostó a la enseñanza de autocontrol en pacientes con padecimientos como diabetes, hipertensión y obesidad, para que puedan disfrutar de un mejor estilo de vida.



A través de la Unidad de Control Metabólico Ambulatorio (UCMA) del instituto, se han atendido a 25 derechohabientes desde su inicio de operaciones en 2018, esta unidad es la única en su tipo en México.



Los pacientes que no responden a los tratamientos que se les otorgan en las Unidades de Medicina Familiar (UMF) son enviados al UCMA donde se les ofrece atención multidisciplinaria, especialistas en medicina, nutrición, psicología, trabajo social, enfermería, terapia física y rehabilitación.



Uno de los casos es el de don Andrés, de 73 años, quien padece de diabetes y le causaba mareos, debilidad, vista borrosa, temblores, escalofríos y mucha irritabilidad; por ello, agradeció ser enviado a la UCMA en noviembre de 2023 por su médico familiar de la Unidad Médica familiar número 7.



“Me encontré cosas que no esperaba, aprendizaje que nunca había tenido.



“La mayor ganancia para mí es saber que estoy bien, que estoy controlado. Me siento mejor, tengo mucho ánimo de disfrutar, me cambiaron la vida. Para todo el personal de la UCMA, mi eterno agradecimiento”, expresó don Andrés.



Don Andrés fue recibido por la psicoterapeuta y psicoanalista de la UCMA, Samanta Esparza Tovar, y detalló que el desbalance metabólico afectó en la producción de sustancias como la adrenalina a nivel cerebral, lo que generó reacciones impulsivas.



Como parte del abordaje integral de acuerdo a su edad, la doctora Carolina Hernández Ochoa explicó que se le realiza una serie de estudios para conocer su condición clínica, pero también su estado emocional y relación con la familia.



El trabajo se hace por módulos de cuatro meses con talleres que brinda el personal de Enfermería sobre insulinización, automonitoreo y cuidados de pies. Asimismo, en talleres de nutrición, los pacientes aprenden sobre raciones equivalentes y conteo de carbohidratos.



Así es como con una atención individualizada, se logra ayudar en los enfoques necesarios para obtener una mejor respuesta al tratamiento del paciente, además, de un aprendizaje para el autocontrol en su alimentación y otros aspectos de cuidado dependiendo su padecimiento.

