Aprueban reforma al derecho de autor hecha por Lorena de la Garza

Con el objetivo de acabar con la precariedad que enfrentan los creadores de contenido artístico, el Congreso del Estado aprobó una iniciativa de la diputada Lorena de la Garza para reformar la Ley Federal del Derecho de Autor.
La propuesta busca garantizar que compositores y autores reciban una remuneración justa cada vez que sus obras sean utilizadas en eventos públicos.
El rol de los municipios
La reforma al Artículo 210 de la citada ley federal propone una alianza estratégica entre el Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR) y los ayuntamientos.
La intención es que los municipios, al ser los entes que otorgan los permisos para conciertos, obras de teatro y festivales, verifiquen que los organizadores cuenten con las licencias correspondientes.
“Casi siempre pensamos en los artistas que vemos en el escenario, pero pocas veces ponemos en el centro a quienes están detrás de cada canción. Para muchos, la música es el sustento de sus familias”, señaló De la Garza desde la tribuna.