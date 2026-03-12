Aprueban reforma al derecho de autor hecha por Lorena de la Garza

Por: Carlos Nava 11 Marzo 2026, 21:10 Compartir

La propuesta busca garantizar que compositores y autores reciban una remuneración justa cada vez que sus obras sean utilizadas en eventos públicos.

Con el objetivo de acabar con la precariedad que enfrentan los creadores de contenido artístico, el Congreso del Estado aprobó una iniciativa de la diputada Lorena de la Garza para reformar la Ley Federal del Derecho de Autor. La propuesta busca garantizar que compositores y autores reciban una remuneración justa cada vez que sus obras sean utilizadas en eventos públicos. El rol de los municipios La reforma al Artículo 210 de la citada ley federal propone una alianza estratégica entre el Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR) y los ayuntamientos. La intención es que los municipios, al ser los entes que otorgan los permisos para conciertos, obras de teatro y festivales, verifiquen que los organizadores cuenten con las licencias correspondientes. “Casi siempre pensamos en los artistas que vemos en el escenario, pero pocas veces ponemos en el centro a quienes están detrás de cada canción. Para muchos, la música es el sustento de sus familias”, señaló De la Garza desde la tribuna.

Blindaje legal desde lo local

Para que la medida tenga dientes operativos, la legisladora presentó una reforma complementaria a la Ley de Gobierno Municipal. Esta modificación obligaría a que los reglamentos locales exijan, como requisito indispensable para cualquier permiso de espectáculo, la acreditación del cumplimiento en materia de derechos de autor.

Puntos clave de la iniciativa:

Vigilancia activa: Los municipios apoyarán al INDAUTOR en la supervisión de eventos.

Cero burocracia: La diputada aclaró que no se busca complicar los trámites, sino dar certeza jurídica a los creadores.

Remuneración garantizada: Asegurar que el pago por el uso de propiedad intelectual llegue a quienes originaron la obra.

Rumbo al Congreso de la Unión

Al tratarse de una modificación a una normativa de carácter federal, el dictamen aprobado por el Congreso de Nuevo León será enviado al Congreso de la Unión en la Ciudad de México para su análisis y posible ratificación.

“Hagamos que el respeto a la propiedad intelectual sea la norma y no la excepción. Protejamos el talento de nuestros artistas y fortalezcamos el estado de derecho desde lo local”, concluyó la legisladora, reafirmando su compromiso con la legalidad y la cultura.