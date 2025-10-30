Aprueban propuesta de $574 mdp de presupuesto para Congreso 

Durante una sesión de la Comisión de Coordinación y Régimen Interno (Cocri), los diputados presentaron la propuesta y se aprobó por unanimidad

El Congreso del estado presentó y aprobó la propuesta del presupuesto que necesitará el Poder Legislativo en el 2026, el cual será de $574 millones de pesos.

Durante una sesión de la Comisión de Coordinación y Régimen Interno (Cocri), los diputados presentaron la propuesta y se aprobó por unanimidad, para posteriormente ser leído en el pleno.

“Presentamos el anteproyecto del presupuesto del Poder Legislativo del estado para el ejercicio fiscal 2026 siendo el gasto corriente $554 millones de pesos, gasto capital $20 millones de pesos, total $574 millones de pesos”, leyó el diputado Carlos de la Fuente presidente de la Cocri.

Además del presupuesto del Congreso, también se aprobó el anteproyecto de recursos que envió la Auditoría Superior del estado el cual fue de $616 millones de pesos.

Estas propuestas se envían al Poder Ejecutivo para que sean contempladas en el Paquete Fiscal del 2026, el cual tienen que enviar completo antes del 20 de noviembre del presente año.

La diputada Lorena de la Garza, presidenta de la comisión de presupuesto en el Congreso del Estado informó que en este 2026 se estima que por parte de la federación se reciban $230,000 millones de pesos, por lo cual, se espera que el Gobierno del estado reparta de manera correcta estos recursos.