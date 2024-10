Aprueban presupuesto para Congreso; desechan el de ASE

El Poder Legislativo aprobó por unanimidad el presupuesto para el Congreso, sin embargo, desecharon el de la Auditoría Superior del Estado (ASE).

Durante la Comisión de Coordinación y Régimen Interno del Congreso Local, se hicieron las propuestas de los dos presupuestos, en donde el Poder Legislativo tendría acceso a un presupuesto de 533 millones de pesos, lo que representa un aumento del 7.9% a comparación del último presupuesto.

Sin embargo, el presupuesto de la ASE ascendía a los 669 millones de pesos, casi un 100% más que el anterior, por lo cual fue desechado en el pleno al no alcanzar la votación necesaria, pues obtuvo 20 votos a favor, 20 en contra y uno en abstención.

El diputado de Movimiento Ciudadano, Miguel Flores, indicó que tanto él como su bancada votó en contra de la propuesta porque se les hacía excesivo el incremento que estaban solicitando.

“Al ver que viene un incremento del 100% la pregunta era en qué se iba a gastar y si no sabemos para que quieren un presupuesto con un incremento del 100%, pues nuestro voto claramente fue en abstención en Cocri y en contra en el pleno, porque al no saber, no les vamos a dar un cheque en blanco ni al Ejecutivo ni nadie más”, dijo Miguel Flores.

Puntualizó que para quitar todas las dudas mandarán llamar al auditor, Alejandro Reynoso para que expliqué el por qué del incremento.

