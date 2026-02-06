VIE 14 FEB
Nuevo León

Aprueban por mayoría puntos de Morena en dictamen de Presupuesto

Por: Maguelsy Caballero

05 Febrero 2026, 12:14

A las 11:15 de la mañana inició la sesión de la comisión en donde se leyeron las observaciones que envió el Gobernador, Samuel García sobre el presupuesto

Por mayoría y una abstención de Movimiento Ciudadano, la Comisión de Presupuesto aprobó agregar los puntos de Morena y se avanzó en el tema del Paquete Fiscal 2026.

A las 11:15 de la mañana inició la sesión de la comisión en donde se leyeron las observaciones que envió el Gobernador, Samuel García sobre el presupuesto aprobado en diciembre y se pusieron sobre la mesa las propuestas de Morena.

Los diputados morenistas pidieron una reducción del 50% en gastos de la oficina del Gobernador y también 50% reducción en viajes y viáticos al extranjero, quitar los servicios de consultoría; así mismo, se pidió la creación de una pensión para personas con discapacidad, subsidios para el transporte público y que se garanticen los recursos completos a todos los municipios.

