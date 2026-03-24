Aprueban nueva ley educativa; refuerzan inclusión

El Congreso avaló una reforma que impulsa la educación inclusiva y la atención a neurodivergencias con programas, capacitación docente y apoyos especializados

Nuevo León ya tiene una nueva Ley de Educación en donde se reforzaron diversos puntos, entre ellos la inclusión de niños con autismo y otras neurodivergencias en los planes educativos.

Por mayoría, el Congreso aprobó la nueva legislación, que fue un trabajo en conjunto con todas las bancadas, la Secretaría de Educación del Estado, padres de familia y asociaciones civiles.

Por ello, esta nueva ley no es un cambio menor. Es un cambio de visión.

"Es entender que educar ya no es solo enseñar contenidos, sino formar personas completas. ¿Y qué cambia con esta ley? Cambia que la inclusión deja de ser solo una intención y empieza a convertirse en una responsabilidad real del sistema educativo".

"Ya no se trata de si una escuela puede o no puede, sino de que poco a poco el sistema tendrá que ir generando las condiciones para responder a cada estudiante. Cambia que la accesibilidad deja de verse como algo secundario y empieza a reconocerse como una necesidad que debemos atender con seriedad. Sabemos que no va a pasar de un día para otro, pero esta ley establece el camino para que nuestras escuelas sean cada vez más abiertas, más preparadas y más justas para todas y todos”, dijo la diputada Perla Villarreal, presidenta de la Comisión de Educación en el Congreso Local.

La nueva ley habla específicamente de una educación inclusiva para estudiantes con trastorno del espectro autista y otras neurodivergencias con diferentes acciones.

Principalmente, se busca la creación de programas y protocolos especializados para que los niños con autismo puedan aprender al mismo nivel que un niño que no tiene esta condición; aplicación de metodologías educativas adaptadas; apoyos visuales y sensoriales e integración de maestros sombra para un acompañamiento de los menores del espectro autista.

Así mismo, la ley plantea incluir terapias y talleres del lenguaje, comunicación, entre otros, ya que no todos los menores con autismo son iguales.

Por parte de los docentes, se aplicarán talleres de capacitación en atención a diversidad neurológica, que los planteles tengan evaluaciones para detectar las neurodivergencias y las discapacidades, así como identificación de talento sobresaliente.

Así mismo, se obliga la creación de un registro estatal de neurodivergencia escolar, para saber cuántos niños y niñas con este tipo de condiciones hay en las escuelas, para saber con precisión en dónde es indispensable que se inicien de inmediato con todo lo mencionado anteriormente.

Nuestra ley se quedó atrás sin responder a las necesidades actuales y, además, sin estar debidamente armonizada con la Ley General de Educación.

“Nuevo León no es el mismo de hace 26 años; nuestra gente ha crecido, se ha preparado y ha demostrado que es capaz de competir a nivel local y a nivel global; somos un estado dinámico, innovador y en constante evolución, por ello necesitamos una ley más inclusiva, más completa y más humana y que sea verdaderamente integradora”, agregó Lorena de la Garza del PRI.

Aunque la ley se aprobó por mayoría, la bancada de Movimiento Ciudadano se pronunció en contra, argumentando que todo lo que se propone en la ley necesita de un presupuesto extra, con el cual no se cuenta actualmente.

Se contemplan diversos temas que afectan de manera considerable el presupuesto del Estado y otros que presentan una intromisión a las facultades inherentes del poder ejecutivo, así como temas de mayor estudio donde no se tomen decisiones en la presente ley por cuestiones ideológicas o políticas, ya que la finalidad es respetar nuestro marco constitucional, así como no contraponerse a lo establecido en la ley general de educación.

“Entre ellos se encuentran las evaluaciones de los servicios educativos en cada ciclo escolar, la contratación de maestros de apoyo y equipos especiales para implementar la educación inclusiva, implementar programas de apoyo en localidades aisladas sin definir cuáles son las zonas de cobertura, otorgar apoyos pedagógicos a grupos sociales, así como dar becas y apoyos económicos a los educandos; así mismo, se establece la implementación de infraestructura de apoyo y adquisición de equipo y acondicionamiento físico”, dijo la diputada Paola Linares.

La ley obtuvo los votos a favor de los 10 diputados del PAN, 10 del PRI, 1 voto de Perla Villarreal del PRD, 1 voto de la diputada Guadalupe Rodríguez del Partido del Trabajo, 1 de la diputada independiente Rocío Montalvo, 4 votos de Morena de los diputados Tomás Montoya, Berenice Martínez, Anylú Hernández y Grecia Benavides.

Mientras que, aunque se pronunciaron en contra, los 9 diputados de Movimiento Ciudadano votaron en abstención, más las diputadas de Morena Reyna Reyes, Brenda Velázquez, Greta Barra, Mario Soto y la diputada del Verde, Claudia Chapa.

Mientras que el diputado de Morena, Jesús Elizondo, no votó, ya que no acudió a la sesión.

Puntos principales de la nueva ley de educación