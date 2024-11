Aprueban más alzas al predial, menos en Santa Catarina

Por mayoría fue como la Comisión Quinta de hacienda aprobó más aumentos a los prediales en al menos cuatro municipios, dejando fuera la solicitud de alza de Santa Catarina.

Los dictámenes fueorna probados con nueve votos a favor por parte de diputados del PRI, PAN, MC, Partido Verde y un voto del diputado de Morena, Jesús Elizondo, mientras que los dos votos en abstención fueron por parte de los diputados morenistas, Mario Soto y Greta Barra.

Los aumentos que se aprobaron fueron para el municipio de San Pedro, García, Salinas Victoria y Ciénega de Flores.

“Aquí el tema no es de partidos, no es de colores, lo que tenemos que seguir es una línea de congruencia con lo que dijimos en campaña y yo me comprometí a no votar aumentos de prediales.

“Yo con quien tengo responsabilidad es con la ciudadanía y ayer (miércoles) la mayoría d ellos diputados de Morena votaron en contra”, dijo el diputado coordinador de Morena, Mario Soto.

Caso contrario para Santa Catarina, en este municipio no fue aprobada la revalorización catastral que mandó el alcalde Jesús Nava, quien acaba de cambiar de partido, dejando Movimiento Ciudadano para unirse a Morena.

