Aprueban licencia de Félix Arratia, su esposa sería la alcaldesa

Por: Maguelsy Caballero 24 Marzo 2026, 13:37 Compartir

Durante la sesión de la Comisión de Gobernación el dictamen fue aprobado por unanimidad con diputados de Morena, PRI, PAN y Movimiento Ciudadano

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La Comisión de Gobernación aprobó por unanimidad la licencia de Félix Arratia como alcalde de Juárez de manera indefinida y sería Mónica Oyervides presidenta del DIF Municipal y esposa del alcalde quien se quedaría en su lugar. Fue alrededor de las 13:02 horas que comenzó la sesión de la Comisión de Gobernación, donde se leyó el informe de la licencia indefinida que solicitó Arratia. “Se concede licencia al ciudadano Félix Guadalupe Arrate Cruz para separarse del cargo del presidente municipal bajo las condiciones señaladas en el considerado cuarto del presente instrumento; segundo, una vez que entre en vigor la licencia otorgada en términos del acuerdo primero, con fundamento en el último párrafo del artículo 60 de la ley de gobierno municipal del Estado de Nueva León, se designa al regidor segundo Ramiro Rodríguez González para encargarse del despacho de la presidencia municipal con todas las atribuciones que las disposiciones únicas dispondan para el presidente municipal, hasta el tanto rinda protesta, el presidente municipal sustituto que deberá ser designado por el congreso del Estado o en su defecto, el ciudadano Félix Guadalupe Arratia Cruz, en caso de actualizarse el supuesto de la negativa de verificación de las condicionantes descritas en el considerdo cuarto del presente”, dijo Berenice Martínez, Secretaria de la comisión que se encontraba leyendo el escrito. Así mismo, en el documento se señala a Mónica Oyervides como alcaldesa sustituta en el municipio de Juárez. “Informando que este cuerpo colegiado respetuosamente posponía que la ciudadana Mónica Marisela Oyervides Acosta, actual presidenta del sistema para el desarrollo integral de la familia del municipio de Juárez, Nuevo León, pueda ser designada por esta soberanía como presidenta municipal sustituta de la administración 2024 - 2027”, se agregó. El dictamen fue aprobado por unanimidad de la comisión con diputados de Morena, PRI, PAN y Movimiento Ciudadano.