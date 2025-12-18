Aprueban Ingresos sin deuda y con modificaciones

La lectura del dictamen, la cual duró más de una hora, fue criticado quienes aseguraron que el dictamen presentado tenía poco análisis

Por mayoría, el Congreso del Estado aprobó la Ley de Ingresos para el 2026, sin deuda tanto para el Gobierno Central como para Agua y Drenaje y con modificaciones en donde se aumentan los recursos para los organismos autónomos.

Fueron 22 votos a favor de las bancadas del PRI, PAN, PRD y la independiente Rocío Montalvo, que se aprobó dicha ley, en donde fue rechazada las deudas de más de $16,000 millones de pesos en total.

La lectura del dictamen, la cual duró más de una hora, fue criticado tanto por diputados de Morena y del Partido del Trabajo, quienes aseguraron que el dictamen presentado tenía poco análisis y no era el adecuado para Nuevo León.

“Sería completamente irresponsable avalar una Ley de Ingresos con errores tan claros, más aún cuando cerca del 75% de los ingresos del Estado no son propios, sino que dependen de recursos federales. Desde Morena creemos que Nuevo León merece una Ley de Ingresos responsable, realista y transparente, que no hipoteque el futuro de la gente. “Por esa razón adelanto mi voto en contra e invito a mis compañeras y compañeros a votar en el mismo sentido”, dijo la diputada Greta Barra de Morena.

En el mismo sentido, la diputada del Partido del Trabajo, Guadalupe Rodríguez, indicó que este dictamen tiene tintes partidistas.

“Ojalá que en este ejercicio del presupuesto para el 2026 hubiéramos tenido la capacidad, gobierno y Congreso de haber llegado, de haber construido los consensos necesarios para entregarle a Nuevo León lo que Nuevo León merece. “Nuevamente, nos volvimos a conflictual y pues creo que nos debe dejar esto como una reflexión sería para que en el próximo año nos propongamos, tanto gobierno como Congreso, y todos los grupos legislativos a trabajar, no son las revanchas ni el revanchismo, ni los colores partidistas los que nos deben de inspirar”, agregó, Guadalupe Rodríguez.

Por otra parte, la diputada coordinadora del PRD, que él ha estado ya no puede hacer una solicitud extra de deuda sin hacer ahorros dentro de sus mismos organismos.

“El Congreso del Estado no puede invadir la esfera competencial del poder Ejecutivo, por lo que le corresponderá a la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado realizar las adecuaciones y ajustes que resulten necesarios en la programación, presupuestación y ejercicio del gasto público, a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el presente Decreto. “No se trata de que el gobierno tenga un margen infinito para seguir creciendo el gasto y luego cubrirlo, persiguiendo contribuyentes o endeudando al Estado; se trata de obligarlo a ser más eficiente, a priorizar, a planear mejor y a rendir cuentas”, puntualizó Perla Villarreal.

Este dictamen aprobado por 22 diputados del Congreso del Estado es una modificación a la ley de ingresos enviada por el Gobernador Samuel García, pues tiene 18,541 millones 252,984 pesos menos.