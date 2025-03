Aprueban en comisión tipificar el 'acecho' como un delito

“El acecho, a diferencia del acoso, no tiene que tener una connotación sexual, eso es lo más importante de entender y al final son todos los comportamientos de carácter reiterativo.

“Por ejemplo, si una persona te sigue todos los días, anteriormente eso no era un delito y eso nos expone demasiado y no nada más a las mujeres, sino a cualquier víctima, por eso creo que México necesita empezar a ser un país preventivo y no esperarse a que ya no se pueda hacer nada para reaccionar”, dijo la promovente de la iniciativa, Valeria Macías.