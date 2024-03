Aprueban en comisión desafuero al alcalde de Sabinas Hidalgo

La Comisión Jurisdiccional en el Congreso del Estado aprobó el desafuero al alcalde de Sabinas Hidalgo, el emecista David González Morton, para que pueda ser investigado por una presunta falsificación de firmas en reportes financieros del 2022.

Durante mas de una hora, en la sesión de dicha comisión se llevó a cabo el debate del dictamen, en donde los diputados pertenecientes a Movimiento Ciudadano, calificaron el desafuero como una persecución política por parte del PRI y del PAN, hacia González Morton, ya que este busca la reelección en dicho municipio.

“Es simplemente el modus operandi, el uso faccioso de la Fiscalía en contra de quienes no militan en estos dos partidos, en el PRIAN.

“Queremos dejar bien claro porque a pesar de que señale que los documentos y argumentos dentro de este expediente puedan tener alguna validez, el proceso en si como siempre está viciado desde el origen, desde el inicio de la sesión, que no se comparten los documentos en tiempo y forma y también la situación de que no se le da su derecho de audiencia a quien ha estado siendo señalado dentro de este dictamen y no tiene la oportunidad de expresar lo que a su derecho conviene”, dijo Sandra Pámanes, diputada emecista.

Además, agregó que no es coincidencia que se abra este proceso, luego de que el diputado Daniel González del PAN pidiera licencia a su cargo, para contender por la alcaldía de dicho municipio

En abril del 2023 dos síndicos pertenecientes a Movimiento Ciudadano de Sabinas Hidalgo acusaron al alcalde David González Morton de falta de transparencia y de una falsificación de firmas en reportes financieros trimestrales del 2022.

Según las pruebas que se tienen en el dictamen, en los reportes financieros hay 32 firmas que fueron falsificadas en informes de ingresos y egresos e incluso uno de los síndicos, Juan Ibarra aseguró que en los documentos había alrededor de 17 firmas suyas que eran apócrifas.

Piden licencia tres diputados del PAN

Tres diputados panistas solicitaron licencia este lunes 11 de marzo en busca de nuevos cargos y para ayudar en campañas con otros políticos.

Uno de ellos fue el diputado Daniel González quien expresó sus intenciones de contender por la alcaldía del municipio de Sabinas Hidalgo.

Por otra parte, otro de los diputados, que desde meses atrás ya se sabía que iría por una alcaldía, es Eduardo Leal, quien este lunes presentó su solicitud de licencia para separarse de su cargo, ya que buscará la alcaldía del municipio de Allende.

Y el último diputado panista que pidió separarse de su cargo, fue Luis Susarrey, quien desde que Mauricio Fernández anunció su candidatura a la alcaldía de San Pedro, se informó que el legislador estaría en su campaña y en dado caso de ganar, pasaría a ser parte de su administración, sin especificar qué cargo ocuparía.

