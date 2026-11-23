El programa abarca recargos, sanciones y gastos de ejecución, además de 90 por ciento en multas de regularización catastral en el municipio.

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Con descuentos de hasta el 100 por ciento en adeudos del Impuesto Predial y multas administrativas, el municipio de Santa Catarina informó que busca apoyar la economía de las familias y facilitar que los contribuyentes regularicen su situación antes de iniciar 2027.

El alcalde Jesús Nava propuso una serie de programas de subsidios y descuentos que fueron aprobados por el Cabildo y que contemplan beneficios en contribuciones municipales, sanciones administrativas y regularización de construcciones.

Descuentos en multas y faltas administrativas

En el caso de las multas y faltas administrativas, se aplicará un descuento del 100 por ciento del 1 de diciembre de 2026 al 29 de enero de 2027, con excepción de aquellas consideradas graves por los reglamentos municipales.

El beneficio incluye infracciones de Tránsito, Comercio en Vía Pública, Alcoholes, Construcción, Limpia, Anuncios, Protección Civil y Policía.

“Sabemos que cuando se juntan los pagos, cuesta ponerse al corriente, por eso queremos ayudarte a regularizar tu situación con descuentos en el pago del Impuesto Predial y multas. Queremos que las familias puedan iniciar el 2027 con mayor tranquilidad y sin cargas económicas pendientes”, señaló el alcalde.

Programa de Impuesto Predial y regularización catastral

Por otra parte, del 1 al 29 de diciembre de 2026 se aplicará el Programa de Subsidios y Descuentos en Materia de Impuesto Predial y Regularización de Construcción a Inmuebles, dirigido a propietarios y poseedores de predios habitacionales, comerciales, industriales, de servicios y lotes baldíos con adeudos.

Entre los beneficios destaca un subsidio del 100% en el Impuesto Predial correspondiente a 2020 y años anteriores, así como la eliminación total de actualizaciones, sanciones, recargos y gastos de ejecución.

De acuerdo con las autoridades municipales, también se otorgará el 100% de descuento en sanciones, recargos y gastos de ejecución correspondientes al periodo de 2021 a 2026.

Adicionalmente, quienes busquen regularizar el registro de construcción de sus propiedades mediante el sistema de Modernización Catastral podrán acceder a un descuento del 90% en multas por derechos de aprobación, recargos, sanciones y gastos de ejecución.

Este último beneficio contempla inmuebles habitacionales, comerciales, industriales, de servicios y lotes baldíos.

Con estas medidas, la administración municipal indicó que pretende facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales, impulsar la regularización patrimonial y ofrecer alternativas para que los ciudadanos comiencen el próximo año con sus cuentas en orden.