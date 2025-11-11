Aprueban castigar el ‘grooming’ en Nuevo León

El delito consiste en que un adulto establece contacto digital con un menor para manipularlo y abusar de él aprovechando el anonimato de internet.

El Congreso del Estado aprobó una serie de reformas ára castigar directamente el delito del ‘grooming’ fortaleciendo así la famosa ‘Ley Olimpia’, la cual castiga los delitos contra la intimidad.

Durante la sesión, se presentó el expediente ya analizado por la Comisión de Seguridad y Justicia y diputados de todas las bancadas se pronunciaron a favor de la tipificación de “grooming” en el código penal, para que tenga sanciones específicas.

"Es muy importante que como legisladores sigamos trabajando para asegurar la protección de niñas, niños y adolescentes en el ciberespacio", dijo el diputado Jesús Elizondo de Morena, promovente de esta iniciativa.

Esta reforma contempla castigar a aquellos que realicen acciones en contra de la intimidad personal, con penas desde 4 años y medio hasta 9 años de prisión.

Por ejemplo, aquellas personas que se les sorprenda revelando, difundiendo, distribuyendo, publicando, o exhibiendo mediante correo, mensajes, redes sociales, imágenes, audios, videos eróticos, sexual, pornográfico, o alterando imágenes, serán castigados.

“Está reforma busca actualizar el Código Penal para combatir las nuevas formas de violencia y abuso sexual en medios digitales, incluyendo conductas como el grooming, la difusión no consentida de contenido íntimo y el uso de inteligencia artificial con fines de violencia o explotación. “En Acción Nacional estamos comprometidos con la protección integral de niñas, niños y adolescentes, así como con la defensa de su dignidad y seguridad en todos los entornos, especialmente en el digital. Por ello, desde nuestro grupo legislativo impulsamos reformas que fortalezcan el marco legal en materia de delitos sexuales y contra la intimidad personal, combatiendo prácticas como el grooming, la difusión no consentida de contenido íntimo y el uso indebido de la inteligencia artificial”, dijo la diputada Claudia Caballero del PAN.

A favor, también habló la coordinadora de Movimiento Ciudadano, Sandra Pámanes, quien resaltó que, con el avance de la inteligencia artificial, es muy importante reforzar la ley para proteger a todos.