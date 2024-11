Aprueban alzas en predial en ocho municipios de Nuevo León

La mayoría de las bancadas por fin trabajaron en conjunto, pero para aprobar el alza en los valores del predial en al menos ocho municipios, tanto metropolitanos como rurales.

Desde que inició el mes de noviembre, la revalorización de los catastros ha sido tema, pues en diferentes municipios se hablaba de un alza desde el 15.2% hasta el casi 80% en zonas habitacionales e industriales.

Y como ya se había dicho, lo más probable era que se aprobaran y así fue gracias al PRI, PAN, Movimiento Ciudadano y Morena en algunas ocasiones.

Las alzas que se aprobaron fueron las de Monterrey, San Nicolás, Escobedo, Montemorelos, Allende y Santiago, mientras que en Apodaca y Guadalupe también se aprobaron revalorizaciones, pero para nuevos fraccionamientos solamente.

“Lo he dicho y lo sostengo: el tema de los ajustes catastrales no es un aumento; el predial se cobra dos al millar al valor de la vivienda y ese no se ha movido en años en Nuevo León.

“Lo único que estamos haciendo es darle la certeza jurídica al ciudadano para que su patrimonio valga en papeles lo que vale en el área comercial”, dijo el panista Carlos de la Fuente, quien votó todos los dictámenes a favor.

Estas alzas se votaron de manera muy particular, pues PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano los votaron todos a favor, mientras que la bancada de Morena, de los nueve diputados, al menos seis, siempre votaron en contra del alza en los prediales en municipios como Monterrey, Santiago, Allende e incluso el de Escobedo, municipio gobernado por Morena.

“La implementación de estos aumentos tendrá efectos negativos en la recaudación misma. “Sabemos que las cargas fiscales desmedidas pueden llevar a un aumento en la morosidad, a que muchos propietarios tengan dificultades para cubrir sus pagos prediales”, dijo Brenda Velázquez, diputada que votó todos los dictámenes en contra.

De Morena, quienes votaron a favor del alza en el predial en casi todas las ocasiones fueron tanto Anylú Hernández como Jesús Elizondo.

En San Nicolás el aumento es del 15.28% en el predial de casa habitación, en Monterrey un aumento de entre el 23% y 29%; sin embargo, el alcalde se comprometió a dar descuentos de hasta el 22% en el pronto pago.

Así mismo, Escobedo propuso un alza del 20% para predios comerciales, industriales y de servicios.

