Aprueba Morena convocatoria para elegir 'gallo' para NL

La Comisión Nacional de Elecciones validará la idoneidad basándose en la trayectoria social, atributos éticos y la afinidad ideológica de cada aspirante

El Consejo Nacional de Morena aprobó la convocatoria para elegir a su candidato o candidata a la gubernatura del estado, la cual establece que todos los aspirantes serán sometidos a estrictos filtros anticorrupción, prohíbe las acusaciones y guerra sucia entre estos, así como las precampañas “ostentosas”.

Según lo aprobado, la convocatoria será lanzada el próximo 22 de junio, cuando iniciarán los registros en línea y presencial.

En línea serán el 22, 23, 25, 26 y 7 de junio en un horario de 9:00 a 18:00 horas, mientras que presenciales solo serán el día jueves 25 de junio en el World Trade Center de la Ciudad de México.

Para determinar quién será el representante del Comité de la Cuarta Transformación y la Soberanía Nacional, según se establece en el documento, se realizarán encuestas y estudios de opinión que tendrán un valor de 50%; también habrá “encuestas espejo” que tendrán un peso de 30% en la decisión final y ajustes de paridad que tendrán 20% de peso.

En el apartado de “análisis de integridad de perfiles” es donde se establece la aplicación de pruebas y filtros anticorrupción a todos los aspirantes.

La Comisión Nacional de Elecciones calificará y validará la idoneidad basándose en la trayectoria social, atributos éticos y la afinidad ideológica de cada aspirante.

“Se aplicará un estricto filtro anticorrupción, erradicando influyentismo, amiguismo, nepotismo u otras prácticas contrarias al movimiento”, señala el apartado.

Y en el apartado de “prohibiciones y rigor ético”, se prohíbe el dispendio en campañas, se establece un mecanismo de imparcialidad y se indica que quien burle las reglas lanzando lodo al adversario, su registro será cancelado.

Sin gastos dispendiosos: se prohíben las campañas ostentosas, el uso de espectaculares y la erogación excesiva de recursos, priorizando la austeridad republicana.

Imparcialidad estatal: Gobernadores, alcaldes, directivos de cuerpos legislativos y dirigentes de partidos no podrán manifestar apoyo, ni realizar declaraciones públicas.

“Proceso de sanción: se cancelará de inmediato el registro a quien realice acusaciones públicas contra otros aspirantes o cometa actos de violencia política”, indica.

Entre los requisitos, se establece como edad mínima 30 años al día de la elección y haber dejado cargos públicos o partidistas al momento del registro, en caso de tenerlo.

Residencia efectiva mínima de cinco años para personas no nacidas en Nuevo León.

Haber cumplido 30 años al día de la elección (6 de junio del 2027).

Plena disponibilidad de tiempo completo. Aspirantes con cargos públicos o partidistas deberán separarse de los mismos al registrarse”, señala el documento.

En Nuevo León, los apuntados para ser considerados como candidatos son el alcalde con licencia de Escobedo, Andrés Mijes; los senadores Waldo Fernández y Judith Díaz; la exfuncionaria federal, Tatiana Clouthier; la diputada federal con licencia, Clara Luz Flores; el exalcalde de Monterrey, Felipe de Jesús Cantú, y el diputado local con licencia, Jesús Elizondo, aunque este quedaría fuera, pues tiene 28 años.