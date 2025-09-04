Aprueba Congreso reforma contra acoso escolar

El Congreso local aprobó por unanimidad una reforma que obliga a maestros a denunciar ante el MP casos de acoso y violencia escolar un posible delito potencial

Por unanimidad, el Pleno del Congreso local aprobó una reforma a la Ley para prevenir, atender y erradicar el acoso y la violencia escolar, con la cual los maestros deberán denunciar al ministerio público en dado caso de saber sobre un posible delito “potencial”.

La modificación fue impulsada por Claudia Caballero, del Grupo Legislativo del PAN, y refuerza los principios y criterios desde la perspectiva de la cultura de la paz en las escuelas.

“Los docentes deben ser capacitados para reconocer y responder ante el acoso escolar, pues son la primera autoridad en las aulas y tienen la responsabilidad de garantizar el bienestar de los estudiantes”, dice el dictamen aprobado por el Congreso.

Esta propuesta surgió luego del caso de una presunta violación en contra de un joven de preparatoria de la Universidad Tec Milenio.

Durante la discusión del dictamen, la diputada Perla Villarreal, presidenta de la Comisión de Educación, puntualizó que el acoso escolar es un problema muy recurrente en los salones de clases.

“La iniciativa propone establecer con claridad que, al tener conocimiento de estos hechos, las y los docentes deberán seguir los protocolos de actuación previstos en la ley, y en caso de que la conducta pueda constituir un delito, deberán informar al Ministerio Público. “No podemos permitir más incidentes que, por culpa de la omisión de las autoridades escolares, se conviertan en una tragedia; votemos a favor del presente dictamen y fortalezcamos los mecanismos de vigilancia dentro de las escuelas”, dijo Perla Villarreal.

Por su parte, la legisladora panista Claudia Caballero resaltó la importancia de fortalecer la capacitación a los maestros y a todo el personal educativo de los planteles.