Aprueba Congreso propuesta para mejorar búsqueda de desaparecidos

La iniciativa, presentada por la diputada Lorena de la Garza, busca actualizar los protocolos de búsqueda mediante la integración de nuevas tecnologías

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En un esfuerzo por agilizar la localización de personas en la entidad, el Congreso del Estado de Nuevo León aprobó por unanimidad —con 40 votos a favor— una reforma integral a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia.

La iniciativa, presentada por la diputada Lorena de la Garza, integrante del Grupo Legislativo del PRI, busca actualizar los protocolos de búsqueda mediante la integración de nuevas tecnologías y una mayor coordinación institucional.

Tecnología al servicio de la búsqueda

La reforma dota al Fiscal General de dos facultades estratégicas:

Coordinación interinstitucional: Obliga a establecer vínculos formales con los tres órdenes de gobierno para la correcta implementación del Protocolo Homologado de Búsqueda de Personas Desaparecidas.

Alertas masivas: Faculta a la Fiscalía a celebrar convenios con empresas de telefonía móvil para la difusión de alertas en tiempo real, utilizando mensajes SMS y notificaciones push en dispositivos móviles.

Respuesta a una crisis vigente

Durante su intervención en tribuna, la diputada De la Garza enfatizó que el problema de las desapariciones trasciende los colores partidistas y las administraciones. "No es un tema que solamente haya pasado en esta administración. Han pasado muchas administraciones y el problema de las personas desaparecidas sigue siendo una constante", declaró.

La urgencia de estas medidas se sustenta en cifras alarmantes. A nivel nacional, el 2025 cerró con 10,707 reportes de desaparición de menores —un promedio de 29 casos diarios—, de los cuales 2,856 seguían sin ser localizados al inicio de 2026. Por su parte, Nuevo León se mantiene en el quinto lugar nacional, con un registro de 6,733 personas desaparecidas.

Hacia una búsqueda en 'tiempo real'

La legisladora cuestionó la vigencia de los antiguos protocolos, señalando que los tiempos de espera de 24 o 48 horas para activar búsquedas formales han quedado obsoletos.