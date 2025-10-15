Aprueba Congreso mesas de trabajo para el presupuesto 2026

La propuesta fue aprobada por unanimidad de los presentes en el Congreso y será en los próximos días que se definan las fechas

El Congreso del Estado aprobó la realización de mesas de trabajo para construir el presupuesto del 2026 con autoridades municipales y de diferentes organismos para enviar las recomendaciones a las autoridades estatales.

La propuesta fue hecha por la presidenta de la Comisión de Presupuesto en el Congreso, la priista Lorena de la Garza, quien resaltó la importancia de que la distribución de recursos se haga con aquellos que distribuyen los recursos públicos en los municipios y diferentes areas como salud, educación, entre otros.

“Es de vital importancia escuchar de primera mano las necesidades de los organismos y entes públicos involucrados que integran la conformación del Paquete Fiscal, con la finalidad de que este, resulte optimo y funcional para beneficio de ciudadanos y el desarrollo económico de la entidad.



“Es por lo anterior que acudimos a presentar el siguiente punto de acuerdo, cuyo único objetivo es el de que los Municipios, Poderes del Estado, Organismo Autónomos y Organizaciones de la Sociedad Civil, cumplan con su ejercicio y las atribuciones legales que se les confieren para el año 2026”, dijo la diputada Lorena de la Garza, en la tribuna del pleno.

La propuesta fue apoyada por distintas bancadas, como la del PRD, en donde la diputada coordinadora, Perla Villarreal destacó la solicitud de mas recursos para infraestructura educativa.

“El Paquete Fiscal no debe construirse en aislamiento, ya que debe reflejar las realidades, retos y prioridades de quienes operan las políticas públicas en el territorio. Convocar a mesas de trabajo es un ejercicio de responsabilidad democrática, que permite que cada peso asignado tenga un propósito claro y un impacto tangible en la vida de las y los nuevoleoneses.



“La educación debe ser uno de los ejes centrales del Paquete Fiscal. No podemos seguir postergando las inversiones que garanticen escuelas dignas, accesibles y funcionales para todas las niñas, niños y adolescentes de Nuevo León”, dijo Perla Villarreal.

Así mismo, a favor también se pronunció el diputado Jesús Elizondo, de Morena.

“El presupuesto debe de ser un instrumento al servicio de la gente, para los ciudadanos, para eso tenemos que escuchar a la sociedad civil a los municipios y no se debe de politizar”, dijo Jesús Elizondo.

Esta propuesta fue aprobada por unanimidad de los presentes en el Congreso y será en los próximos días que se definan las fechas en las cuales se realizarán.