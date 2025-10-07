Aprueba Congreso de NL endurecer penas por maltrato animal

La principal modificación consiste en elevar la pena de prisión de seis meses a un año y establecer una multa de $6,000 pesos para quienes cometan estos delitos

El Congreso de Nuevo León aprobó con 36 votos a favor una reforma al Código Penal del Estado que incrementa significativamente las sanciones por actos de crueldad y maltrato contra animales de compañía. La iniciativa, impulsada por la diputada Itzel Castillo Almanza del Partido Acción Nacional (PAN), busca endurecer los castigos ante la creciente problemática.

La principal modificación consiste en elevar la pena de prisión de seis meses hasta un año y establecer una multa de $6,000 pesos para quienes cometan estos delitos.

Las nuevas disposiciones se contemplan con la adición del artículo 445 Bis I del Código Penal, donde se incluyen agravantes que aplicarán penas adicionales a la sanción base:

Difusión de la Crueldad: Se aplicará una multa adicional de 25 a 50 cuotas a quienes, además de cometer actos de crueldad, los difundan a través de fotografías o videos.

Maltrato frente a Menores: Habrá mayores sanciones si los actos de maltrato o crueldad se cometen en presencia de niñas, niños o adolescentes.

La legisladora panista, Itzel Castillo, subrayó la importancia de la reforma ante un panorama preocupante, al señalar que siete de cada 10 animales domésticos en México padecen maltrato o abandono.

“Esto representa un paso decisivo hacia una sociedad más empática, justa y responsable con todos los seres vivos. Combatir el maltrato animal no solo protege a los animales, sino que previene conductas violentas que afectan la convivencia y la seguridad de nuestras comunidades,” afirmó la diputada Castillo Almanza. “Con esta medida, enviamos un mensaje claro: en Nuevo León no se tolerará la violencia en ninguna de sus formas.”

Durante la sesión se expusieron datos que evidencian la urgencia de endurecer los castigos. Se informó que en el periodo de 2019 a 2021 se iniciaron 3,339 carpetas de investigación por maltrato animal. Sin embargo, de este total, solo 168 casos fueron vinculados a proceso y únicamente se emitieron 24 sentencias.

Aunado a esto, el titular de la Secretaría de Medio Ambiente del gobierno estatal, Raúl Lozano, señaló que la División Ambiental recibe un promedio de 400 denuncias mensuales por maltrato animal, con más de 80 reportes atendidos cada semana.

Por su parte, la coordinadora del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) celebró la implementación como parte de la agenda mínima del Congreso.

“Daremos un paso para garantizar la protección de los animales, lo anterior, lo refiero porque lamentablemente las denuncias por maltrato o crueldad contra los animales domésticos han ido en aumento de acuerdo a cifras de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León,” puntualizó.

A favor de la reforma también se manifestaron los diputados José Luis Santos (PAN) y Marisol González (Movimiento Ciudadano), reflejando un consenso legislativo en este tema. La medida busca ser un disuasivo más fuerte en un país donde, según el INEGI, el 69.8% de los hogares cuenta con algún tipo de mascota.