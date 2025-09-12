Aprueba Congreso crear medalla de cultura 'Mauricio Fernández'

Esta medalla se hace en honor al actual alcalde de San Pedro Garza García, quien ha aportado en materia de Cultura a Nuevo León en diferentes ocasiones

La comisión de Educación en el Congreso del Estado aprobó la creación de la medalla de honor “Mauricio Fernández Garza”, que se entregará a aquellos que hagan aportaciones a la cultura y comunidad de Nuevo León.

Esta medalla se hace en honor al actual alcalde de San Pedro Garza García, quien ha aportado en materia de Cultura a Nuevo León en diferentes ocasiones, como en la creación del museo La Milarca, en donde se exhiben piezas históricas de su colección personal.

"Es una medalla propuesta por el PAN y definitivamente es una medalla importante y creo que el Alcalde Mauricio Fernández tiene una gran trayectoria en el servicio público, es muy querido y ha ayudado muchísimo en muchas cuestiones del Estado, no nada más en San Pedro.

“Me da gusto que podamos otorgar esta medalla en el Congreso y se entregaría a partir de este 2025 y será Mauricio Fernández el primero en recibir esta medalla que llevará su nombre”, dijo Perla Villarreal, diputada presidenta de la comisión de educación.

Dicha medalla se hará en plata, tendrá dos caras, en una tendrá el logotipo del Congreso con la legislatura en la que se entregó y del otro lado tendrá la inscripción Medalla de Honor ‘Mauricio Fernández Garza’.