Aprueba Congreso a Mauricio Farah como alcalde sustituto

El Congreso del Estado aprobó por unanimidad a Mauricio Farah como alcalde sustituto de San Pedro, tras el fallecimiento del alcalde Mauricio Fernández.

La solicitud fue hecha por parte del municipio de San Pedro, en donde indicar9n que nombraban como encargado de despacho a Farah y recomendaban al Congreso escogerlo a él mismo como el alcalde sustituto por lo que resta del periodo de la actual administración que sería hasta el 2027.

Este dictamen pasó con carácter de urgencia a la Comisión de Gobernación, presidida por el morenista Tomás Montoya, en donde fue aprobada por unanimidad, para posteriormente pasar al pleno.

“El proceso se cumple el día de hoy cuando el ayuntamiento hace la solicitud correspondiente, se notifica al Congreso, a la Comisión y procesamos el dictamen que es lo que acabamos de hacer.

“Ahorita pasará al pleno y se somete a consideración de los 42 integrantes de esta legislatura, que seguramente será aprobado”, indicó Montoya en entrevista.

Ya en la sesión después de la lectura del dictamen, diputados de todas las bancadas expresaron su opinión a favor del nombramiento.

“La designación de un alcalde sustituto, no deben entenderse como una simple formalidad, sino como una responsabilidad de estado que debe de asegurar que los proyectos y programas iniciados, no sean interrumpidos ni debilitados ese deber de este congreso velar se continuidad a las estrategias implementadas, respetando la voluntad ciudadana expresada en los compromisos asumidos por esta administración municipal.

“Confiamos en que el alcalde sustituto Mauricio habrá de asumir esta encomienda y hará visión de servicio con apego a la legalidad y con un compromiso firme hacia los ciudadanos de San Pedro”, dijo Claudia Caballero diputada del PAN.

Al final el nombramiento de Mauricio Farah fue aprobado por unanimidad de los presentes con 37 votos a favor de manera presencial y 4 de manera virtual, sumando 42 votos en total.

Según fuentes de San Pedro, sería hasta mañana que se le tome protesta a Mauricio Farah como alcalde sustituto.