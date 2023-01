Aprovechan para convertir estación Universidad en terminal

Además de los trabajos en los capiteles del viaducto elevado de la Línea 2, también se realizan modificaciones importantes en la vía de la estación Universidad

Por: Fernando González

Enero 27, 2023, 8:39

Los trabajos en los capiteles de la Línea 2 del metro no son las únicas obras que se realizan, INFO7 pudo recorrer el tramo que va de Universidad a Anáhuac.



Dentro del recorrido nos llevaron al cambio de vías A-2112, un cruce establecido entre las estaciones de Universidad y Anáhuac, el cual será importante para convertir Universidad en terminal, ya que en dicho punto los vagones retornarán.



“Es como si fuera la estación de Exposición que cuando llegan y terminan para hacer el cambio de vía como no puede ir y luego regresarse por la misma vía tiene que irse, uno para que ascienda el personal y otro para que descienda”, dijo Óscar Tienda, responsable en turno del mantenimiento.





Pero antes de cumplir esta importante labor debe recibir su mantenimiento y pasar por pruebas.



“También se le hace las pruebas de las medidas que esas son para revisar que los rieles en si no estén justos para qué pasa el tren tranquilamente y no haya fricción entre la interacción de rueda y riel solamente se revisan el escantillón de la vía, las caras internas”, explicó.



Dicho mantenimiento se realiza cada 28 días sin importar si está o no funcionando la línea 2.



“Sí de hecho por eso está establecido cada 28 días el mantenimiento, pero hay veces que sí hay que entrar por cualquier fallita, por ejemplo cuando en las vías tenemos que revisar normalmente que no haya ninguna obstrucción para que las agujas operen bien”, indicó.



Y probablemente se ha preguntado en qué condiciones se encuentran los rieles y la infraestructura, si bien los capiteles presentan daños estructurales severos, pero de las vías esta es la respuesta.



“Pues los rieles como hemos venido hasta ahorita están bien y no hemos tenido que darle mantenimiento tan corrido como para hacerle alguna soldadura o algo así solamente que hacer el cambio de grasa y ya”, agregó.