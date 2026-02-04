Aprovechan papás puente para vacunar a sus hijos

Padres de familia señalaron que estos días de receso escolar fueron una buena oportunidad para llevar a sus hijos a los distintos módulos de vacunación

Padres de familia aprovecharon el mega puente para llevar a sus hijos e hijas a vacunar o verificar que contaran con su esquema de vacunación completo, principalmente contra el sarampión.

Además de aprovechar los días de descanso para salir de paseo, visitar a familiares o permanecer en casa, acudieron a los módulos de vacunación, así lo aseguraron varios padres de familia del Jardín de Niños Galileo Galilei, ubicado en la colonia Florida, al sur de Monterrey.

Varios padres señalaron que estos días fueron una buena oportunidad para llevar a sus hijos a los distintos módulos de vacunación, sin embargo, en algunos casos la aplicación tuvo que ser postergada debido a que los menores presentaban algún malestar de salud.

“Fue a visitar a mi tía y después a que me pusieran la vacuna, pero no me la pusieron a mí y a mi hermano”, comentó Daniel, de 4 años.

“No pudimos vacunar a mi hija porque traía síntomas de gripe y me recomendaron no hacerlo”, señaló Inés, madre de familia.

Otra madre explicó que desde el jueves acudieron en familia a aplicarse las vacunas, aunque su hijo presentó reacciones posteriores, por lo que decidieron permanecer en casa durante el resto del puente.

“Fuimos el jueves a aplicarle las vacunas, pero le dio reacción y preferimos no salir este puente”, dijo Karen.

Actualmente, el Gobierno del Estado mantiene habilitados 39 módulos de vacunación. Las autoridades informaron que el listado de estos puntos puede consultarse a través de las cuentas oficiales y del sitio web, para acudir al módulo más cercano.

Al momento, debido a diferentes casos de sarampión en el país y algunos en el estado, la importancia es aplicar la vacuna contra el sarampión a los menores o verificar que el esquema esté completo.

Se recomienda una dosis entre los 6 y 12 meses de edad, continuar con la aplicación a los 12 meses y un refuerzo a los 18 meses.

Para los menores de 10 años, se exhorta a los padres de familia a confirmar que cuenten con sus dos dosis de la vacuna, de no ser así, se pide acudir lo antes posible a cualquier centro de salud para su aplicación o bien un módulo de vacunación.