Aprovechan familias módulo de vacunación contra la influenza

Los asistentes recibieron biológicos contra dicha enfermedad y covid en turnos rápidos que no superaban los cinco minutos de espera.

En el fin de semana largo, familias aprovecharon el módulo de vacunación drive-thru que la Secretaría de Salud de Nuevo León instaló en Monterrey para aplicar dosis contra la influenza y el covid.

Los turnos no demoraban más de cinco minutos y también se habilitó un espacio para las personas que llegaban a pie.

Ubicación y horarios de la jornada

Fue en el estacionamiento de la Subsecretaría de Regulación y Fomento Sanitario, ubicada sobre la avenida Chapultepec entre Agustín Lara y Francisco Villa, que se llevó la jornada.

Las aplicaciones también se programaron para el domingo, de las 8:00 de la mañana a las 2:00 de la tarde.

"Uno tiene que estar protegido, y ahorita aprovechamos el puente y que no está tan fría la temperatura para salir y prevenirnos. Así, por si acaso hay reacción estamos tranquilos", compartió Egla.

Metas de vacunación para la temporada invernal

La meta para la presente temporada invernal es aplicar un millón 770 mil dosis contra la influenza y 900 mil para prevenir el covid, informó la titular de Salud, Alma Rosa Marroquín.

Sin embargo, no son las únicas vacunas disponibles, pues también se desplegaron para neumococo y otras contempladas en la Cartilla Nacional de Vacunación.

Más allá del módulo drive-thru, las dosis también pueden solicitarse en los centros de salud estatales.