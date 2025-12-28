Aprovechan 'borrón y cuenta nueva' del predial en Santa Catarina

Contribuyentes acudieron a módulos municipales para regularizar adeudos con apoyos fiscales, previo al arranque de nuevos descuentos en enero y febrero

Ciudadanos de Santa Catarina aprovecharon los descuentos del 100 por ciento en el cobro del impuesto predial, así como en sanciones y recargos correspondientes a 2019 y años anteriores, que ofreció el gobierno municipal.

Programa “Borrón y Cuenta Nueva”

Los contribuyentes acudieron a la Torre Administrativa para obtener los beneficios del programa “Borrón y Cuenta Nueva”, con el objetivo de regularizar su situación y mantenerse al corriente con este gravamen.

Como apoyo a la economía familiar y a propuesta del alcalde Jesús Nava Rivera, el Cabildo de Santa Catarina aprobó durante este año la aplicación de este tipo de descuentos.

Gracias a estas acciones, los contribuyentes obtuvieron un ahorro significativo al momento de realizar el pago del predial.

Fechas y nuevos descuentos

La administración municipal informó que el pago del predial se reanudará el 1 de enero para saldos correspondientes a 2026 o años anteriores, sin que ya aplique el programa Borrón y Cuenta Nueva.

Durante todo el mes de enero, los ciudadanos recibirán un descuento del 15 por ciento, mientras que en febrero el beneficio será del 10 por ciento.

Módulos y modalidades de pago

El municipio contará con 11 módulos para el pago del predial, además de la modalidad de auto predial, con el fin de facilitar el cumplimiento de esta obligación fiscal.