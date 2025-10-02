Aprovechan apagón y asesinan a un hombre en García

El ataque ocurrió ls noche del martes, cuando la víctima se encontraba dentro de su vivienda, en la la colonia Paseo Alamedas

La penumbra ocasionada por un apagón fue aprovechada por un hombre armado para presuntamente asesinar a balazos a un vecino de la colonia Paseo Alamedas, en el municipio de García.

El ataque ocurrió alrededor de las 22:30 horas del martes, cuando la víctima, identificada como Juan Álvarez Martínez, de 53 años, se encontraba dentro de su vivienda ubicada en la calle Plaza La Villa, número 124.

De acuerdo con las primeras indagatorias, un sujeto habría ingresado al domicilio aprovechando la falta de energía eléctrica en el sector y disparó en repetidas ocasiones contra Álvarez Martínez, quien recibió varios impactos de bala que le arrebataron la vida de manera instantánea.

Vecinos relataron que escucharon múltiples detonaciones, lo que provocó temor entre los habitantes de la zona. Tras el reporte, paramédicos acudieron al lugar, pero solo pudieron confirmar el fallecimiento del hombre.

El área fue asegurada por la policía municipal, mientras que elementos de la Guardia Nacional y agentes ministeriales se sumaron a las labores de investigación. Personal de la Fiscalía recabó evidencia en el sitio y abrió una carpeta de investigación para determinar el móvil del ataque y dar con el responsable