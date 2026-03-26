Aprovechan albercas en parques regios; son gratis

Por: Olivia Martínez 25 Marzo 2026, 11:22 Compartir

Aunque todavía no inician las vacaciones, algunos ciudadanos ya están aprovechando para darse un chapuzón en las albercas de los parques públicos de Monterrey

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Adelantándose al inicio formal de las vacaciones de Semana Santa, las familias están aprovechando los parques acuáticos de Monterrey porque la entrada es gratuita. Luego de que el alcalde Adrián de la Garza hizo el anuncio del acceso gratis a los cuatro parques municipales, los regios decidieron disfrutar. En el Parque España, conocido coloquialmente como el "Acapulquito regio”, los ciudadanos llegaron cargando aperitivos, los salvavidas y las chanclas. Todos se la pasaron divirtiéndose. Y es que la temporada de calor apenas comienza.