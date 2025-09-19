Aprovecha Programa de Testamentos regio para no dejar conflictos

El municipio de Monterrey ofrece en forma gratuita el acompañamiento legal para todas las personas que deseen tramitar su testamento

Doña María de la Luz Rodríguez ya hizo su testamento para no heredar conflictos y dejar protegidos a quienes más quiere.

Ella acudió al Palacio Municipal de Monterrey para aprovechar el Programa de Testamentos, que ofrece en forma gratuita el acompañamiento legal.

"Antes de que me vaya de este mundo, ya quiero dejar todo en paz. Ya mero me voy y quiero que todo quede aclarado, que todo esté bien para no dejar broncas", comentó.

Gracias a un convenio, el municipio regio logró que lo que cada solicitante le pague al notario público sea una cuota especial de sólo mil 700 pesos, en lugar de cantidades que irían de 7 mil a 10 mil pesos.

En Monterrey, el programa está vigente durante todo el año, incluido septiembre, Mes del Testamento.

La directora de Vinculación de Monterrey, Marla Treviño, informó que ya se entregaron cerca de 500 testamentos y hoy entregarán más.



"Entre las ventajas que tiene tramitar el testamento está no crear conflictos familiares, no dejar guerras entre las familias, proteger su patrimonio y tener la certeza jurídica", explicó.

Treviño aclaró que el Ayuntamiento no cobra nada.

"El municipio tiene totalmente gratuito todo el acompañamiento", dijo.

La cuota que el solicitante paga es para el notario público, por los gastos propios de su función.



"Se logró a través del municipio, del alcalde (Adrián de la Garza), hacer este trato especial a la ciudadanía regia", afirmó.

El abogado del área de Vinculación, Víctor Miranda, dijo que es requisito que el testador viva en Monterrey, sin importar el valor de sus propiedades.

"Que tenga su credencial de elector vigente y que diga que es de Monterrey", expresó.



"Aquí no hay tabulador, no importa si usted tiene una propiedad de un millón, dos, tres, cuatro millones, el precio (de lo que se paga al notario) es el mismo y se recibe a la gente que va llegando", sostuvo.

Perla Aldape, la hija de doña María de la Luz, agradeció a la autoridad regia.

"Nos apoyan mucho aquí porque nos dijeron que el trámite es rápido, todo está muy bien, muy amable todo el personal", comentó.

Y, tras el trámite, la mamá respiró.

"Estoy muy agradecida porque es gratis. Muy contenta, gracias a Dios, les agradezco a todos", aseveró.

-¿Ya podrá decir trámite cumplido?, se le cuestionó.

"Sí, trámite cumplido", respondió contesta.

Se fueron tranquilas porque así, con el testamento, protegen a quienes más quieren.