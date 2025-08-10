Aprende la maniobra Heimlich y salva una vida por atragantamiento

La técnica en urgencias médicas de la Cruz Roja Monterrey, Carmen Emilia, explicó los pasos clave para realizar esta maniobra y por qué es fundamental

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Una de las maniobras más efectivas y conocidas para salvar a alguien que se está atragantando es la maniobra de Heimlich, una técnica que, si se aplica correctamente, puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte.

En estos días se ha presentado estas situaciones en el área metropolitana, donde una mujer y un menor se han atragantado y afortunadamente los pudieron auxiliar elementos de seguridad capacitados en esta maniobra; y es por lo que:

Carmen Emilia Muñoz García, técnica en urgencias médicas de la Cruz Roja Monterrey, explicó en entrevista para Info7 los pasos clave para realizar esta maniobra y por qué es fundamental que más personas la conozcan y practiquen.

“La señal universal de que alguien se está atragantando es que se lleva las manos al cuello. Es importante saberlo porque la persona no va a poder hablar ni toser”, detalló la especialista.

Esta maniobra se puede realizar tanto en adultos como en niños. En el caso de los bebés, la situación es más delicada, ya que al atragantarse pueden perder la conciencia rápidamente, lo que requiere otro tipo de intervención más especializada.

No aplicar correctamente esta maniobra puede tener consecuencias graves. “Si no se realiza bien, la persona puede entrar en paro cardiorrespiratorio, lo que complica aún más la situación y pone en riesgo su vida”, señaló Muñoz García.

Pasos para realizar la Maniobra de Heimlich:

Verificar el entorno para asegurarse de que no haya más peligros. Aunque parezca obvio, preguntar si la persona se está atragantando. Colocarse detrás de la persona afectada. Separar las piernas para mantener equilibrio y colocar una pierna entre las suyas. Ubicar dos dedos arriba del ombligo, ahí se coloca el puño cerrado. Con la otra mano, abrazar por detrás a la persona. Realizar compresiones abdominales hacia adentro y hacia arriba, en forma de cuchara, de manera constante hasta que el objeto que obstruye salga.

En bebés:

En estos casos más delicados encontraremos al menor en un tono ya morado, con dificultades para llorar pero se llega a escuchar un pillido por la obstrucción, se le comienzan a marcar las costillas por el esfuerzo a seguir respirando; hay que mantener la calma y seguir estos pasos:

Sentarse. Sujetarlo de la mandibula. Colocar las piernas del bebé entre su brazo y recargado en su pierna de manera diagonal. Dar 5 golpes en medio de su espalda. Sujetar la cabeza del bebé y voltearlo de manera diagonal hacia ariba. Realizar 5 compresiones en su pecho. Repetir los pasos hasta que el bebé llore, quiere decir que el objeto ya ha sido expulsado.

¿Y si estoy solo?

Una advertencia importante: la maniobra no se recomienda aplicar en uno mismo, ya que puede provocar lesiones en las costillas. En estos casos, se recomienda buscar ayuda inmediata o usar una silla o superficie dura para hacer presión en el abdomen.

¿Por qué es importante conocer esta maniobra?

El atragantamiento es una emergencia común en el hogar, restaurantes o escuelas, y puede ocurrir en cualquier momento.

Saber cómo actuar puede salvar una vida antes de que lleguen los servicios de emergencia. Capacitarse en primeros auxilios y compartir este conocimiento es una responsabilidad social que todos podemos asumir.

Esta y otras técnicas las imparte la Cruz Roja de Nuevo León en sus cursos de capacitación, al número 81 14 77 14 64 puedes solicitar información. Recuerda que el número de emergencias es 81 14 77 14 77.