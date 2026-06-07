Aprende a silenciar tu peor crítico con mindfulness

La forma en que te hablas influye en tu autoestima, ansiedad y bienestar. Un experto en mindfulness explica cómo identificar y transformar ese diálogo interno.

La manera en que una persona se habla a sí misma puede influir directamente en su bienestar emocional. Aunque muchas veces pasa desapercibida, esa voz interior que acompaña las decisiones, errores y logros cotidianos tiene un papel importante en la autoestima, el estrés y la forma de relacionarse con los demás.

De acuerdo con el especialista en mindfulness Javier Gutiérrez Ornelas, todos los seres humanos cuentan con una voz interna que les permite evaluarse y adaptarse a las distintas situaciones de la vida. Sin embargo, cuando ese diálogo se vuelve excesivamente crítico o negativo, puede convertirse en una fuente constante de malestar emocional.

La propuesta del mindfulness no consiste en eliminar los pensamientos, sino en desarrollar la capacidad de observarlos con mayor objetividad para evitar que determinen por completo el estado de ánimo o la percepción personal.

¿Qué es el ego y por qué es necesario?

Uno de los conceptos que suele generar confusión es el del ego. Para Gutiérrez Ornelas, el ego no tiene necesariamente una connotación negativa. Por el contrario, resulta indispensable para que una persona pueda desenvolverse en la vida cotidiana.

"El ego es el personaje que el cerebro ha creado a partir de todos los estímulos que recibe. Con un nombre, una profesión y toda la información que va integrando, forma una identidad que nos permite ser funcionales", explicó.

El problema aparece cuando esa identidad se vuelve egocéntrica y busca únicamente beneficios personales sin considerar el impacto en otras personas. En esos casos, la búsqueda de bienestar deja de ser saludable.

Las señales de un diálogo interno negativo

Según el experto, una de las formas más sencillas de identificar una voz interna desfavorable es prestar atención a las frases que aparecen después de cometer un error.

Por ejemplo, una persona que llega tarde a una cita podría pensar: "No me previne y tendré más cuidado la próxima vez". Sin embargo, otra podría decirse: "Siempre hago todo mal" o "Nunca puedo cumplir con nada".

"Cuando empezamos a ver que esa voz interna es negativa, radical y desproporcionada frente a la situación, ahí hay algo en lo que debemos trabajar", señaló.

La diferencia radica en la objetividad. Mientras una evaluación equilibrada reconoce el error, una voz excesivamente crítica transforma un hecho aislado en una descalificación personal.

¿Cómo evitar los extremos al juzgarnos?

El especialista advierte que tampoco se trata de justificar todo lo que hacemos. La clave está en encontrar un punto medio entre la autocrítica excesiva y la negación de los problemas.

La realidad suele convertirse en un indicador importante. Si una conducta comienza a repetirse y genera consecuencias negativas, será difícil sostener explicaciones demasiado optimistas o alejadas de los hechos.

Por ello, el objetivo principal no es tener pensamientos positivos todo el tiempo, sino desarrollar conciencia sobre lo que ocurre en la mente y evaluar cada situación de forma más equilibrada.

El ejercicio de mindfulness para observar los pensamientos

Una práctica recomendada por Javier Gutiérrez Ornelas consiste en enfocar la atención durante varios minutos en la respiración, observando cada inhalación y exhalación.

Una vez alcanzado cierto nivel de concentración, la persona dirige su atención hacia los pensamientos que aparecen de manera espontánea.

"No se trata de poner la mente en blanco. Lo que hacemos es observar cómo surge un pensamiento y luego desaparece. Aprendemos a verlo como si fuera una película y decidimos cuáles tienen sentido y cuáles no", explicó.

Este ejercicio ayuda a generar distancia respecto a las ideas automáticas y permite reconocer cuándo un pensamiento está basado únicamente en emociones, creencias aprendidas o experiencias pasadas.

Los beneficios de cambiar la forma en que te hablas

Desarrollar conciencia sobre el diálogo interno puede generar beneficios importantes para la salud emocional. Entre ellos destacan una disminución de la culpa, menos autorreproches, mayor autoestima y un incremento de la autocompasión.

Además, el experto señala que esta práctica puede contribuir a reducir síntomas relacionados con la ansiedad, la angustia, el estrés e incluso algunos procesos depresivos.

"Muchos estados de ansiedad y malestar vienen de lo que nos decimos mentalmente. Cuando aprendemos a observar esos pensamientos con objetividad, generamos una sensación de mayor libertad interior", concluyó.

La propuesta del mindfulness no busca controlar cada pensamiento, sino aprender a relacionarse con ellos de una forma más consciente para evitar que definan por completo la percepción que una persona tiene de sí misma.