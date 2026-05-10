Aprende a disfrutar el presente sin miedo al futuro

Pensar constantemente que algo malo ocurrirá puede provocar autosabotaje y afectar el bienestar emocional; conoce cómo dejar esos comportamientos.

Disfrutar el presente parece sencillo, pero para muchas personas se convierte en un reto constante por el miedo a que lo bueno termine. El experto en mindfulness Javier Gutiérrez Ornelas explicó que una de las claves para mantener el bienestar emocional es evitar adelantarse mentalmente a escenarios negativos mientras se vive una experiencia agradable.

De acuerdo con el especialista, es común que durante momentos felices aparezcan pensamientos como “esto no va a durar”, “algo malo va a pasar” o “no merezco vivir esto”. Aunque parezcan ideas pasajeras, pueden generar ansiedad, autosabotaje y un miedo anticipatorio que impide disfrutar plenamente del presente.

¿Por qué cuesta tanto disfrutar los momentos felices?

Según Gutiérrez Ornelas, muchas personas desarrollan este tipo de pensamientos desde etapas tempranas de su vida. Experiencias relacionadas con culpa, castigos o baja autoestima pueden provocar que alguien crezca creyendo que no merece situaciones positivas.

“Cuando estamos viviendo una experiencia favorable o una relación en la que estamos notando crecimiento, empieza esa mente a decirnos que va a terminar o que no lo merecemos y eso nos va a restar bienestar”.

El especialista señaló que este mecanismo funciona como una especie de defensa mental. El cerebro intenta protegerse de una posible pérdida futura, aunque esa amenaza realmente no exista en el presente.

El miedo a que lo bueno termine genera ansiedad

El experto explicó que adelantarse constantemente al futuro provoca inquietud, desesperación y desgaste emocional. Además de impedir disfrutar una experiencia positiva, también afecta otras áreas de la vida cotidiana.

Incluso recordó que durante años existieron frases populares que reforzaban esta idea, como “no te rías tanto porque después vas a llorar”, creencias que quedaron arraigadas en muchas personas.

“Nuestro cerebro viene de etapas evolutivas muy antiguas donde vivíamos rodeados de depredadores. Cuando una persona se relajaba demasiado, podía convertirse en presa fácil”.

Por ello, el cerebro humano suele mantenerse alerta incluso durante momentos agradables, generando pensamientos negativos como una forma automática de protección.

Mindfulness ayuda a detectar pensamientos negativos

Para evitar caer en este autosabotaje mental, el experto recomendó practicar mindfulness diariamente. Explicó que esta técnica permite identificar pensamientos y emociones sin engancharse con ellos.

La práctica consiste en enfocarse conscientemente en la respiración y entrenar la atención durante varios minutos al día. Esto ayuda a reconocer cuando aparece un pensamiento negativo y dejarlo pasar sin darle fuerza.

“No podemos evitar la generación de pensamientos porque son automáticos, pero sí podemos darnos cuenta del contenido mental y no comprarle esa novela”.

El especialista recomendó dedicar al menos 10 o 20 minutos diarios a ejercicios de respiración consciente para fortalecer la capacidad de permanecer en el aquí y en el ahora.

¿Cómo ayudar a alguien que no puede disfrutar el presente?

El experto también habló sobre cómo apoyar a familiares, parejas o amigos que constantemente viven preocupados porque sienten que algo malo ocurrirá.

En esos casos, sugirió explicarles que la atención puede entrenarse y que el mindfulness es una herramienta útil para detectar pensamientos negativos antes de que afecten emocionalmente.

Además, aclaró que intentar combatir esos pensamientos únicamente con frases positivas no suele ser suficiente, porque el problema aparece justo en el momento en que la emoción está activa.

“La clave para ser feliz es no adelantarnos a eventos agradables pensando que se van a terminar, sino disfrutarlos mientras los estamos viviendo”.

Desde la perspectiva del mindfulness, aprender a permanecer en el presente permite vivir las experiencias favorables con mayor tranquilidad, sin el miedo constante a perderlas.