Aprehenden a tres hombres por homicidio en Ciénega de Flores

Aparentemente la víctima solo sería privada de la libertad, pero en su intento por huir, los presuntos delincuentes le dispararon para provocarle la muerte

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León, a través de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) y la Fiscalía Especializada en Homicidios y Lesiones Graves, informó sobre la detención de tres hombres por su presunta participación en el delito de homicidio calificado ocurrido en el municipio de Ciénega de Flores.

Los detenidos fueron identificados como Hugo “N”, de 39 años; Arturo “N”, de 21; y Sergio “N”, de 18 años, quienes fueron notificados de la orden de aprehensión al interior de un Centro de Readaptación Social Estatal, donde actualmente permanecen internados.

Los tres quedaron a disposición de un Juez de Control y de Juicio Oral Penal del Estado de Nuevo León.

De acuerdo con las investigaciones, los hechos se registraron el 9 de agosto de 2025 en la colonia Villas de Carrizalejode Ciénega de Flores. La víctima, un hombre de 41 años identificado como Jorge, convivía con otras personas frente a una vivienda ubicada en la calle Gorriones, cuando al lugar llegó una camioneta de la que descendieron varios sujetos armados, entre ellos los ahora detenidos.

Los agresores habrían amagado a la víctima y a sus acompañantes con la intención de privarlos de la libertad; sin embargo, al intentar escapar, Jorge fue alcanzado por disparos de arma de fuego que le causaron la muerte en el sitio. Tras el ataque, el grupo armado huyó a bordo del vehículo.

Con base en las evidencias reunidas por el Ministerio Público y los detectives de la AEI, se logró acreditar la probable responsabilidad de los tres hombres en el homicidio, lo que permitió solicitar y ejecutar la orden judicial en su contra.