Aprehenden a sujeto vinculado con el caso Tamayo Capital

Alejandro "N" fue detenido en Querétaro y estaría implicado en un fraude inmobiliario realizado a través de la empresa Tamayo Capital

Tu navegador no soporta el elemento de video.

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León anunció la detención de Alejandro "N", quien es investigado por su presunta relación en un presunto fraude cometido por una inmobiliaria.

La orden de aprehensión en su contra se ejecutó este viernes en la ciudad de Querétaro, por lo que en las próximas horas se reforzará la coordinación entre las autoridades de ambos estados, para que enfrente su proceso en el norte del país.

Alejandro "N" estaría implicado en un fraude inmobiliario realizado a través de la empresa Tamayo Capital, a la cual distintas personas realizaron diversos depósitos bancarios para poder invertir.

De acuerdo con las autoridades, las víctimas le entregaron estos recursos a Tamayo Capital para poder realizar distintas operaciones y manejar inversiones que eran realizadas por dicha inmobiliaria.

Así se dio el caso Tamayo Capital

Luego de una serie de denuncias por el presunto delito de fraude, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León llevó a cabo un cateo en las oficinas de la empresa inmobiliaria Tamayo Capital, ubicada sobre la avenida Gómez Morín, en la colonia Carrizalejo, en el municipio de San Pedro.

El resultado del operativo fue la detención de seis personas que se resistieron a la autoridad durante la intervención. Las personas arrestadas fueron identificadas como Santos “N” (31 años), Octavio “N” (37 años), Claudia “N” (51 años), Hermelinda “N” (28 años), Karla “N” (29 años) y Damarys “N” (34 años). Todos ellos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, donde se les continuará el proceso legal correspondiente.

En el transcurso del cateo, las autoridades aseguraron una gran cantidad de material que será utilizado como prueba en la investigación.

Entre los objetos decomisados se encuentran equipos de cómputo, contratos, permisos, recibos, comprobantes de pago, identificaciones personales y diversos documentos que, según la Fiscalía, pueden estar relacionados con las presuntas irregularidades cometidas por la empresa.