Aprehenden a padre e hijo por homicidio en Santa Catarina

Ambos permanecen internados y a disposición de un juez de control y de juicio oral penal, quien determinará su situación jurídica

Un hombre y su hijo fueron detenidos por su presunta participación en el homicidio de un hombre de 45 años, ocurrido en la colonia Adolfo López Mateos, en Santa Catarina.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, los hechos ocurrieron el pasado 5 de octubre, cuando la víctima, identificada como José, conversaba con una mujer en el porche de un domicilio.

En ese momento, Félix “N” de 44 años de edad, presuntamente lo golpeó en la cabeza con un objeto contundente, mientras que Daniel “N” de 23 años, lo agredió con las manos, provocándole múltiples lesiones hasta dejarlo inconsciente.

Tras la agresión, ambos hombres se retiraron del lugar. Cuando las autoridades arribaron, José ya no contaba con signos vitales, por lo que su cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para la autopsia correspondiente.

La Fiscalía informó que el 13 de octubre, detectives de la Agencia Estatal de Investigaciones cumplimentaron órdenes de aprehensión por el delito de homicidio calificado.

Ambos permanecen internados y a disposición de un juez de control y de juicio oral penal, quien determinará su situación jurídica.