Aprehenden a joven por robo en vivienda de Monterrey

Este presunto delincuente es acusado de ingresar a una vivienda para despojar a una pareja de una computadora, cuyo valor supera los $100,000 pesos

Autoridades vincularon a proceso a Edgar Alexis "N", por su presunta participación en el robo efectuado en una vivienda de la colonia Villa Las Fuentes 2do sector, en el municipio de Monterrey.

Elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones efectuaron la orden de aprehensión contra el joven, quien es acusado del delito de robo calificado.

De acuerdo con las investigaciones, este hecho sucedió el pasado 08 de noviembre, en donde el joven entró al domicilio a través de la ventana para apoderarse de un bolso y una computadora, cuyo valor asciende a los $110,000 pesos.

El matrimonio afectado denunció que este presunto delincuente tomó los objetos para después alejarse de la zona.

El hombre fue trasladado y puesto a disposición del juez de control correspondiente para que defina su situación jurídica.