Aprehenden a hombre por secuestro y homicidio en Salinas Victoria

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León informó que detectives de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), adscritos a la Subdirección de Investigación de Homicidios, cumplieron una orden de aprehensión en contra de Rafael “N”, de 41 años de edad, por su presunta responsabilidad en el delito de secuestro.

La orden judicial fue notificada al interior de un Centro de Readaptación Social Estatal, donde el imputado ya se encontraba recluido.

Tras el cumplimiento del mandamiento judicial, Rafael “N” quedó internado en prisión preventiva, a disposición de un Juez de Control y de Juicio Oral Penal del Estado.

De acuerdo con la investigación realizada por el Agente del Ministerio Público especializado en Homicidios, con el apoyo de detectives de la AEI, los hechos se remontan al 22 de abril de 2018, cuando el ahora detenido, en compañía de otros sujetos, presuntamente sometió y secuestró a un hombre adulto, empleado de una gasolinera ubicada sobre la carretera a Colombia, en el municipio de Salinas Victoria.

La víctima fue privada de la libertad y trasladada en un vehículo, presuntamente con la intención de privarla de la vida.

Posteriormente, el 21 de mayo de 2018, sus restos calcinados fueron localizados en una brecha en las inmediaciones de la colonia Ejido 5 de Mayo, en el mismo municipio.

Las autoridades continúan con el proceso judicial correspondiente para determinar la responsabilidad del imputado conforme a la ley.